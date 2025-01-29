Son dakika: HDP'li Figen Yüksekdağ'ın kız kardeşi evinde ölü bulundu
Son dakika... Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın kız kardeşi Saniye Yüksekdağ'ın evinde ölü bulunduğu iddia edildi.
HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın kendisinden haber alınamayan kız kardeşi Saniye Yüksekdağ'ın evinde ölü bulunduğu iddia edildi.
Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre olay Saniye Yüksekdağ'dan haber alamayan yakınlarının durumu polise haber vermesi ile ortaya çıkarken, eve giren ekipler Yüksekdağ'ın 3 gün önce hayatını kaybettiğini tespit etti.
Yüksekdağ'ın cenazesi otopsi işlemi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde 8 yıldır tutuklu bulunan Figen Yüksekdağ’ın kız kardeşi olan Saniye Yüksekdağ'ın yarın Ceyhan'da toprağa verileceği öğrenildi.