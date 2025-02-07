SON DAKİKA: Hrant Dink cinayeti davasında karar

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 78 sanıktan Yargıtay'ın haklarında bozma kararı verdiği 15'inin yeniden yargılandığı davada bugün karar çıktı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Muharrem Demirkale katılırken, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada Dink ailesinin avukatı Havva Hülya Deveci de hazır bulundu.

Savunmasını yapan tutuklu sanık Demirkale, hiçbir örgütle ilişkisi olmadığını, söz konusu davanın kumpas davası olduğunu iddia etti.

Son sözü sorulan sanıklar, beraatlerine ve tahliyelerine karar verilmesini istedi.

Dokuz kişiye müebbet

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Bekir Yokuş, Gazi Günay, Okan Şimşek, Ali Öz, Mehmet Ayhan, Onur Karakaya, Osman Gülbel ve Hasan Durmuşoğlu'nu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasal düzenini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı müebbet hapisle cezalandırılmalarına karar verdi.

Sanıklar Muharrem Demirkale, Yavuz Karakaya hakkında aynı suçtan açılan davanın reddine hükmeden heyet, sanık Demirkale'yi üzerine atılı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Diğer sanıklara cezalar

Heyet, sanık Yavuz Karakaya'yı ise "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 12 yıl 6 ay, sanık Bekir Yokuş'u da aynı suçtan 10 yıl hapisle cezalandırdı.

Sanık Veysal Şahin'e "ihmali davranışla adam öldürmek" suçundan 15 yıl hapis cezası veren heyet, bu sanığın üzerine atılı "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasal düzenini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından beraatine hükmetti.

Üç kişi için tutuklama kararı

Mahkeme heyeti, sanıklar Okan Şimşek, Gazi Günay ve Onur Karakaya'nın üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verirken, sanık Gazi Günay'ı ayrıca "tasarlayarak kasten öldürme", sanıklar Ali Öz ve Okan Şimşek'i ise "kasten öldürme" suçundan 25'er yıl hapisle cezalandırdı.

Sanıklar Mehmet Ayhan, Onur Karakaya ve Hasan Durmuşoğlu'nu "kasten öldürme" suçundan 12'şer yıl 6'şar ay hapisle cezalandıran mahkeme heyeti, sanık Osman Gülbel'in de aynı suçtan 16 yıl 8 ay hapse çarptırılmasına hükmetti.

Heyet, sanıklar Volkan Şahin, Şükrü Yıldız, Mehmet Ali Özkılınç'ın üzerine atılı tüm suçlardan beraatine karar verirken, firari sanık Faruk Sarı'nın ise dosyasının ayrılmasına hükmedildi.

Tutuklu 5 sanığın bu hallerinin devamını kararlaştıran heyet, sanıklar Onur Karakaya, Bekir Yokuş ve Mehmet Ayhan'ın ise hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi.