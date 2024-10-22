Son dakika: HSK müfettişi Mehmet Aslan'a bıçaklı saldırı
Son dakika... Hakimler ve Savcılar Kurulun'un mescidinde (HSK) Müfettiş Mehmet Aslan, yemekhane personeli tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Aslan, hastaneye kaldırıldı.
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HSK yemekhanesinde görevli bir personel, Kurul Müfettişi Mehmet Aslan'a yemekhane önünde bıçakla saldırdı.
Ağır yaralanan müfettiş Aslan, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
HSK yemekhanesinde 15 Nisan'da işe başladığı öğrenilen şüpheli gözaltına alındı.