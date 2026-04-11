Son dakika... Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
Son dakika... Türkiye siyasetinin yarım yüzyılına damga vuran Eski Meclis Başkanı Hüsamettin Cindoruk, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz aralık ayında evinde rahatsızlanarak hastaneya kaldırılan Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Hüsamettin Cindoruk 92 yaşında hayatını kaybetti.
25 Aralık 2025'de oksijen satürasyonunun düşmesi üzerine tedavi altına alınan Cindoruk, 3 ayı aşkın bir süredir yoğun bakımdaydı.
Hüsamettin Cindoruk kimdir?
8 Haziran 1933'te İzmir'de doğan Ahmet Hüsamettin Cindoruk, Türkiye siyasetinin son 50 yılına damga vurmuş isimlerden biriydi.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra avukatlığa başlamış kısa süre sonra da siyasete atılmıştı.
Siyasi kariyerine Demokrat Parti gençlik kollarında başlayan Cindoruk 17. dönem Samsun, 19. dönem Eskişehir milletvekilliği, 1991-1995 yılları arasında Meclis başkanlığı ve 1993 yılında vekâleten cumhurbaşkanlığı görevlerinde bulunmuştu.
Ayrıca Doğru Yol Partisi ve Demokrat Türkiye Partisi genel başkanlığı yapmıştı.