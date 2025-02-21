Son dakika... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adaylığı için ilk adımı attı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyecek ön seçime katılmak için başvurusu gerçekleştirdi.

Avukatı aracılığıyla adaylık başvurusu yapan İmamoğlu'nun belgeleri CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi’ye sunuldu.

Adaylar yarın belli oluyor

CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayını belirlemek üzere yapılacak gideceği ön seçim öncesi başvurular bugün saat 17.00’ye kadar devam edecek. Yarın ise CHP MYK başvuruda bulunan cumhurbaşkanı aday adaylarını ilan edecek.

Geçtiğimiz hafta CHP'li 21 il belediye başkanı, İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olmaya davet etmişti.