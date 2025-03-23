SON DAKİKA: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için tutuklama talebi!
Son dakika gelişmesi... İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturmaları kapsamında savcıya ifade verdi. Savcılık, ifadelerinin ardından İmamoğlu'nu tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde dört gün gözaltında tutulmasının ardından dün Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.
İmamoğlu dahil 90 kişinin ifadesi çok sayıda savcı tarafından alındı. İmamoğlu'nun 'terör' ve 'yolsuzluk' iddiaları yöneltilen savcılık ifadesi gece yarısı saat 02:00'de sona erdi.
Savcılık, Ekrem İmamoğlu'nu yolsuzluk soruşturması kapsamında, "suç örgütü kurma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet almak" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.
Terör soruşturması kapsamında ise İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan, "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe gönderildi.