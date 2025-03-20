Son dakika: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve gözaltındaki 87 kişinin ifade işlemleri başladı
Son dakika... Dün iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifade işlemlerinin başladığı öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik başlatılan soruşturmalarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil, 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken gözaltındaki isimlerin ifade işlemleri başladı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de bulunduğu 87 kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirildiği ve burada ifade işlemlerini başladığı öğrenildi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'suç örgütü liderliği’, 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' gibi suçlamalar yöneltiliyor.