Son Dakika: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yarını işaret etti: Taksi sorunu çözülüyor

Bloomberg News, iki yetkiliye dayandırdığı haberinde hükümetin İstanbul'daki taksi sayısını yüzde 73 oranında artırarak yaklaşık 32 bine çıkaracak bir yasa üzerinde çalıştığını öne sürmüştü.

Bu gelişmenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, X (Twitter) hesabından önemli bir duyuru yaptı.

İmamoğlu, yarınki UKOME toplantısına işaret ederek, “İstanbul’daki taksi sorununun çözümünde önemli bir adım atıyoruz. Tüm paydaşlarla birlikte yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda hem taksi sayısını arttırmaya hem de yeni taksi sistemini hayata geçirmeye az kaldı” ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Yarınki UKOME toplantısında tüm İstanbul için hayırlı kararlar çıkacağını ümit ediyorum.”

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun belediye başkanlığının ilk döneminde Belediye Meclisi’nde çoğunluk AK Parti ve MHP’de olduğu için belediyenin önerileri meclisten geçmemişti.

İmamoğlu’nun ikinci kez seçilmesi ve Meclis çoğunluğunu da ele geçirmesinin ardından hükümet de harekete geçti.

İstanbul'da ne kadar taksi var?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre, kentte 18 bin 395 taksi bulunuyor.

Hükümetin hazırladığı öne sürülen düzenlemeyle taksi sayısının 31 bin 815’e çıkartılması planlanıyor.

Yetkililere göre artışın zamanlaması ileri bir aşamada belirlenecek.