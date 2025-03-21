Son dakika: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yeni soruşturma

Beraberindeki 106 kişi ile birlikte 'yolsuzluk' ve 'terör' suçlamasıyla 19 Mart sabahı gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yeni bir soruşturma açıldığı öğrenildi.

'İfade vermek isterdim ama gözaltındayım'

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gözaltında hakkında bir soruşturma daha açıldığını duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kreş açtığım için hakkımda soruşturma açılmış. İfade vermek isterdim ama şu an gözaltındayım, yoksa seve seve bu şehrin çocukları için yaptığımız kreşleri tüm gücümle savunurdum. Kreş açma suçunu işlemeye devam edeceğiz. Geleceğimiz olan evlatlarımızın kreşlerini de milletimize emanet ediyorum."

Ne olmuştu?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 19 Mart sabahı evinde yapılan aramanın ardından 'yolsuzluk' ve 'terör' konulu iki soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Ekrem İmamoğlu için 'çıkar amaçlı suç örgütü lideri’ ifadesinin kullanıldığı ilk soruşturmada; Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız dahil toplamda 100 şüpheli var. Bu isimler "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak”la suçlanıyor.

Başsavcılık, büyükşehir belediyesinin iştirakleri olan MEDYA AŞ, KÜLTÜR AŞ., KİPTAŞ ve İSFALT firmalarının da bu eylemlerde kullanıldığını iddia etti.

Kent Uzlaşısı kapsamında 'terör' soruşturması

İkinci soruşturmada ise İBB Başkanı İmamoğlu ile birlikte İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli bulunuyor. Bu isimlerle ilgili 31 Mart Yerel Seçimleri’nde hayata geçirilen Kent Uzlaşısı kapsamında “PKK/KCK terör örgütüne yardım” suçlaması bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı operasyonlarda 87 kişi gözaltında alındı. Firari 19 şüpheli için çalışmalar ise sürüyor.

Öte yandan İBB Başkanı İmamoğlu dahil İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen 87 şüphelinin ifade işlemleri başladı.