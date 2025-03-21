Son dakika: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifade işlemleri başladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 19 Mart sabahı 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturmasında gözaltına alınmış İmamoğlu'na "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak” gibi suçlamalar yöneltilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı operasyonlarda gözaltına alıananların sayı 90'a yükselirken, Vatan Yerleşkesi'ne getirilen İBB Başkanı İmamoğlu'nun ifade işlemleri de başladı.

Ne olmuştu?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 19 Mart sabahı evinde yapılan aramanın ardından 'yolsuzluk' ve 'terör' konulu iki soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Ekrem İmamoğlu için 'çıkar amaçlı suç örgütü lideri’ ifadesinin kullanıldığı ilk soruşturmada; Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız dahil toplamda 100 şüpheli bulunuyor. Bu isimler "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak”la suçlanıyor.

Kent Uzlaşısı kapsamında 'terör' soruşturması

İkinci soruşturmada ise İBB Başkanı İmamoğlu ile birlikte İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli bulunuyor. Bu isimlerle ilgili 31 Mart Yerel Seçimleri’nde hayata geçirilen Kent Uzlaşısı kapsamında “PKK/KCK terör örgütüne yardım” suçlaması bulunuyor.

Başsavcılık, ayrıca büyükşehir belediyesinin iştirakleri olan MEDYA AŞ, KÜLTÜR AŞ., KİPTAŞ ve İSFALT firmalarının da bu eylemlerde kullanıldığını iddia ediyor.

Öte yandan soruştumalarda gözaltı alınanların sayısı bugün itibarıyla 90'a ulaştı.