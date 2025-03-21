Son dakika: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifade işlemleri tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 19 Mart sabahı gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Vatan Emniyet'indeki ifade işlemleri tamamlandı.

Tüm suçları reddetti

Ekrem İmamoğlu'nun kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddettiği öğrenildi.

İmmaoğlu'nun yarın saat 21.00'de savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart sabahı 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturmasında gözaltına alınmış İmamoğlu'na "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak” gibi suçlamalar yöneltilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik başlattığı operasyonlarda 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, gözaltına alınanların sayı da 90'a yükseldi.