Son dakika... İBB Başkanvekili Nuri Aslan hakkında 3 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan hakkında, “görevi yaptırmamak için direnme” suçlamasıyla iddianame düzenlendi. Savcılık, Aslan’ın 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde, İBB’ye yönelik dördüncü dalga operasyonunu takip ettiği sırada güvenlik görevlileriyle tartışma yaşayan İBB Başkanvekili Nuri Aslan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılık, Aslan’ın adliyede görevli güvenlik amirine karşı görevini yaptırmamak için direndiği gerekçesiyle kamu davası açılmasına karar verdi.

Hazırlanan iddianamede, Aslan’ın “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Aslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyon kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından İBB Meclisi’nde yapılan seçimde başkanvekili olarak göreve gelmişti.