Son dakika... İBB iddianamesi tam metin... Ekrem İmamoğlu için kaç yıl ceza isteniyor?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu mart ayında İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı.

İmamoğlu, 9 aydır cezaevinde iddianamenin tamamlanmasını beklerken bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek İBB iddianamesini açıkladı.

İddianamenin 3 bin 900 sayfa olduğu, 402 şüpheli bulunduğu ve 143 eylem olduğu kaydedildi.

İmamoğlu 'na 2352 yıla kadar hapis talebi

Ekrem İmamoğlu için 828 yıldan 2352 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilere, “suç örgütü kurma ve yönetme, örgüte üye olma, rüşvet alma ve verme, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kişisel verilerin kaydedilmesi, çevrenin kasten kirletilmesi” gibi çeşitli suçlamalar yöneltildi.

İddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderilirken mahkeme, iddianameyi kabul ederse davanın görülmesine başlanacak.