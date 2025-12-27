Son dakika: İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak gözaltına alındı
Son dakika haberi: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi bürokratlarına yönelik operasyon düzenledi. İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak gözaltına alındı. Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik operasyonda ise 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik bir operasyon düzenlendi.
Mali Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak gözaltına alındı.
2010 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden albay rütbesiyle emekli olan Remzi Albayrak, Eylül 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı olarak atanmıştı.
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik operasyonda ise 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi
Ayrıntılar gelecek