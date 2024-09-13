Son Dakika: İBB Meclisi'nden 'cemevi' kararı

İBB Meclisi,cemevlerini ibadethane olarak kabul etti. İBB Dini Kurum ve Topluluklarla İlişkiler Şube Müdürlüğü'nün sorumluluk alanındaki ibadethanelere cemevleri de eklendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi tarafından kabul edilen İBB Dini Kurum ve Topluluklarla İlişkiler Şube Müdürlüğünün görev ve çalışma yönetmeliği ile müdürlüğün teşkilat yapısı, hukuki statüsü, görev, yetki, çalışma usul ve esasları belirlendi.

Şube müdürlüğünde görevli memur, sözleşmeli personel, işçi statüsünde personel ile diğer personelin tanımı yapıldı. Şube müdürlüğünün sorumluluk alanındaki ibadethaneler arasında cami ve mescitlerin yanında cemevleri ve diğer dinlerin ibadethaneleri de sayıldı.