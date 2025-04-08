Son dakika: İBB protestolara katılan 139 kişiye 3'er yıl hapis istemi

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından düzenlenen izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 104'ü tutuklu 139 şüpheli hakkında 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında CHP'nin 19 Mart ve sonraki günlerde İBB binasının önü ile Saraçhane Parkı'nda toplanma çağrısı yaptığı hatırlatıldı.

İstanbul Valiliğinin 19-23 Mart tarihlerinde toplanma, yürüyüş ve protesto gibi eylemlerini yasaklama kararının tebliğ edilmesine rağmen toplanan kalabalığın dağılmamakta ısrar ettiği ve taşkınlık gösterdikleri vurgulanan iddianamede, dağılmamakta direnen eylemcilere müdahale edildiği ve şüphelilerin yakalandığı ifade edildi.

İddianamede kalabalık tarafından kolluk kuvvetlerine ve kameralarına lazer tutulduğu ve grubun alanda beklemeye devam ettiği, kalabalığın kolluk kuvvetlerine taş, sopa, şişe, yanıcı, yakıcı maddeler ve sert cisimlerle karşılık verdiği kaydedildi.

Şüphelilerin emniyette ve hakimlikteki savunmalarında, herhangi birinin baskısı ya da teşviki ile toplanmadıklarını belirterek, suçlamayı kabul etmedikleri aktarıldı.

6'şar aydan 3'er yıla kadar hapis istemi

Şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde birlikte hareket ettikleri değerlendirilen iddianamede, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan şüphelilerin 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Şüpheliler hakkında ayrıca "görevi yaptırmamak için direnme" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

İddianame, İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.