Son dakika: İBB protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin dahil 102 kişi hakkında tahliye kararı
Son dakika... İBB protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin dahil 102 kişi hakkında tahliye kararı verildiği öğrenildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile başlayan protestolarda tutuklanan, Berkay Gezgin'in de aralarında bulunduğu 102 kişi tahliye edildi.
Tahliye kararını Berkay Gezgin'in avukatı Deniz Baykal duyururken, 139 kişinin olduğu dava dosyasında 25 kişinin de ev hapsinin kaldırıldığı öğrenildi.
Berkay Gezgin kimdir, kaç yaşında, nereli?
Berkay Gezgin, CHP'nin 2019 seçimlerinde slogan olarak kullandığı 'Her şey çok güzel olacak' sözünün mimarıydı.
Tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Olağanüstü Kurultay'da Parti Meclisi (PM) üyeliğine aday gösterilen 22 yaşındaki Berkay Gezgin, delegelerin de oyuyla 15. sıradan 62 kişilik PM'ye girmişti.
İstanbul'da yaşayan ve aslen Hataylı olan Berkay Gezgin, Eskişehir Anadolu Üniversitesi öğrencisidir.