Son dakika: İBB Soruşturmasında 14 kişinin mal varlıklarına el konuldu
Son dakika gelişmesi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyalarını yürüten Necati Özkan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin sahibi olduğu 12 şirkete el koydu. Şirketlerin mal varlıklarına, kaçırılma şüphesi nedeniyle tedbir konulduğu açıklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da içinde bulunduğu "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 14 kişiye ait 12 şirkete el konulduğunu duyurdu.
Söz konusu şirketler arasında, Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyalarını yürüten ünlü reklamcı Necati Özkan’ın da şirketi bulunuyor. İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında 51 kişiyle birlikte tutuklanmış, 41 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
Savcılıktan yapılan açıklamada, bu tedbirlerin şirketlerin mal varlıklarının kaçırılmasını önlemek amacıyla alındığı belirtildi.
Mal varlıklarına el konulanlar arasında Necati Özkan, Mustafa İlbak, Ali İlbak ve Yusuf İlbak gibi isimler de yer alıyor.
El konulduğu iddia edilen şirketler:
BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
SMO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Vizyonkent Reklam Pazarlama A.Ş.
Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama A.Ş.
Mecra Reklam ve Turizm Sanayi Ticaret A.Ş.
Urbanmedia Reklam ve İletişim Hizmetleri A.Ş.
Panoffect Medya A.Ş.
Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon Ticaret A.Ş.
MSO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Sim Medya A.Ş.
Sev Açık Hava Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Vesa Events Organizasyon Ticaret Ltd. Şti.