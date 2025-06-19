Son dakika: İBB soruşturmasında 4 şüpheliye etkin pişmanlıktan tahliye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturmada tutuklu bulunan Adem Soytekin'in kardeşi Ogün Soytekin, koruması Murat Erenler, iş kadını Nezahat Kurt ve Bülent Yılmaz, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi.

Sulh ceza hakimliği, şüphelilerin tahliyesini kararlaştırdı.

Etkin pişmanlıkla tahliye edilenlerin sayısı 26'ya çıktı

İBB soruşturması kapsamında, iş insanları Eyüp Subaşı, Murak İlbak, Kabil Taşçı, Güngör Gürman, İBB'ye bağlı Kültür AŞ Müdürü Murat Abbas, İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, Neva Organizasyon Şirketi sahibi Ahmet Çiçek, Noyan Kırmızıgül ve Beyaz İnşaat hissedarı müteahhit Seyfi Beyaz, Aziz İhsan Aktaş, Mustafa Mutlu, Hüseyin Kum, Taner Gümüş, Murat Bıyık, Kadir Gümüş, Altan Gözcü, Servet Yıldırım, Sami Özge Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ve Mustafa Başar Arıoğlu daha önce etkin pişmanlıktan yararlanmıştı. Böylelikle etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan şüpheli sayısı 26'ya yükseldi.