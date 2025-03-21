Son dakika: İBB soruşturmasında Ertan Yıldız gözaltına alındı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Capacity AVM'nin sahiplerinden 5 milyon avro rüşvet isteyenler arasında olduğu iddia edilen Ertan Yıldız, gözaltına alındı.

Yıldız'ın rüşvet istediği iddiası

İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı firari şüpheli Ertan Yıldız ve gözaltındaki şüpheli Süleyman Atik'in Capacity AVM'nin sahiplerini tehdit ettikleri öne sürülmüştü.

Soruşturmada, AVM sahiplerine söz konusu rüşvet teklifinin ardından müştekilerin para ödememesi neticesinde belediye tarafından 197 milyon lira para cezası kesildiği iddia edilmişti.

88 şüpheli gözaltında

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı sayısı da 88'e yükseldi.