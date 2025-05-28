Son dakika: İBB soruşturmasında Seyfi Beyaz ev hapsiyle tahliye edildi

Ekrem İmamoğlu'nun çeşitli projelerde ortağı olduğu öne sürülen Seyfi Beyaz, yürütülen yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ifade verdi. Beyaz, ev hapsi şartıyla tahliye edildi.

CNN Türk muhabirinin aktardığına göre daha önce aynı dosyada yer alan Murat Abbas, Ahmet Çiçek ve Ertan Yıldız da benzer şekilde tahliye edilmişti.

"5 milyon dolar rüşvet istendi"

Beyaz’ın, Beyaz İnşaat’ın ortaklarından biri olduğu ve iş insanı kimliğiyle bilindiği ifade ediliyor. Tutuklanmadan önce verdiği ifadesinde dikkat çeken iddialarda bulunan Beyaz, Bakırköy'deki bir AVM projesiyle ilgili olarak kendisinden "5 milyon dolar rüşvet istendiğini" öne sürmüş, bu durumu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikâyet ettiğini belirtmişti.