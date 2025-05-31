İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik 19 Mart’ta başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmasında 5. dalga operasyonu gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre; İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' ve 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturmaları ile Beşiktaş Belediyesi’nin 29 Ekim harcamalarına ilişkin 'yolsuzluk' ve Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturmaları olmak üzere toplam dört ayrı soruşturma yürütülüyor. Bu kapsamda 7 ayrı suç iddiası ile 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyona ilişkin yapılan açıklamada "4 farklı soruşturma dosyası kapsamında toplamda 47 şüpheli hakkında arama - el koyma ve gözaltı kararı verilmiştir. İşlemler icra edilmeye devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Sabahın erken saatlerinde, söz konusu kişilere ait adreslerde arama, el koyma ve gözaltı işlemleri başladı. Alınan son bilgilere göre; 47 kişiden eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın yer aldığı 28'i gözaltına alındı.

Çalışmalarda isimlerin 3'ü cezaevinde, 3'ünün ise yurt dışında olduğu tespit edilirken hakkında firari statüsü çıkarılan diğer 13 kişiye yönelik gözaltı çalışmaları sürüyor.

Soruşturma kapsamında aralarında belediye başkanları ve İBB iştiraklerinde görev yapan üst düzey yöneticilerin de bulunduğu birçok isim hakkında gözaltı kararı verildi.

5 belediye başkanı hakkında gözaltı kararı!

Gözaltı kararı verilen isimler arasında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin de bulunuyor.

İBB Genel Sekreter yardımcısı Av. Erdal Celal Aksoy, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mandacı, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, İBB İştiraki İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, İBB İştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, CHP eski milletvekili Aykut Erdoğdu ve CHP PM üyesi Baki Aydöner hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında.

İBB’ye yönelik rüşvet soruşturması

2024/228233 numaralı dosyada, İBB iştiraki İSTAÇ'ın yaptığı bir sözleşmeye dair rüşvet ilişkisi tespit edildi. Eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu’nun bu süreçte aracı rol oynadığı savcılıkça açıklandı. Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas’ın iş yapan kişi ve firmalardan “komisyon” adı altında para ve araç talep ettiği, Beylikdüzü eski Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik’in ise inşaat firmalarından ruhsat karşılığında maddi menfaat temin ettiği belirtildi. Üç şüphelinin adreslerinde arama ve el koyma işlemi yapıldı, gözaltı kararı verildi.

Beşiktaş merkezli rüşvet ve ihaleye fesat soruşturması

“Suç örgütü lideri” olduğu gerekçesiyle tutuklu bulunan Aziz İhsan Aktaş’ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler doğrultusunda başlatılan 2024/236201 numaralı soruşturmada, aralarında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Beşiktaş ve Avcılar Belediye Başkan Yardımcılarının da olduğu 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler hakkında “rüşvet alma”, “rüşvet verme”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamaları yöneltildi.

Beşiktaş Belediyesi’nin 29 Ekim kutlaması harcamasında usulsüzlük iddiası

2025/46795 sayılı dosyada, Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 2019'daki 29 Ekim etkinlikleri için yaptığı doğrudan temin alımı mercek altına alındı. Halihazırda Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı olan Mehmet Mandacı ile Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir'in de aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında, paravan firma aracılığıyla kamu zararı oluşturdukları gerekçesiyle “dolandırıcılık” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlamalarıyla işlem yapıldı.

Büyükçekmece Belediyesi’nde ruhsat ve iskan baskısı iddiası

2025/76021 numaralı dosyada ise Büyükçekmece Belediyesi hakkında yürütülen soruşturmada, Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Yardımcısı Ömer Kazancı’nın, inşaat firmalarına ruhsat ve iskan izni karşılığında villa, daire veya basketbol takımına bağış ve sponsorluk talep ettiği iddia edildi. Ayrıca Başkan Akgün’ün yakınlarının hafriyat işlerinden haksız kazanç sağladığına yönelik tespitler bulundu. Bu kapsamda 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.