Son dakika: İBB'nin toplu ulaşıma zam teklifi reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, İBB'nin toplu ulaşım ücretlerine yönelik yüzde 46’lık zam teklifi oy birliğiyle reddedildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, teklifi kabul edilemez bulduğunu belirterek, enflasyonun yüzde 12 civarında, akaryakıt fiyatlarında bir değişiklik olmadığını, asgari ücrette ise bir artış yaşandığını ifade etti.

"Zam için ortaya çıkan rakan yüzde 15"

Yücel, "Bizim hesaplamalarımızda zam için ortaya çıkan yüzde 15 gibi bir rakamdır" dedi. Ayrıca, toplu ulaşımın temel bir hizmet olduğunu ve yerel yönetimlerin bu hizmeti sunma sorumluluğunun bulunduğunu vurguladı.

İTEO'dan taksi ücretlerine zam talebi

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu ise, İstanbul'daki taksi fiyatlarının diğer şehirlere kıyasla düşük olduğunu savundu ve kentteki trafik yoğunluğuna dikkat çekerek, "Taksiler, toplu taşımadan çok ucuz" ifadelerini kullandı.

Yapılan oylamanın ardından, İBB'nin önerdiği zam teklifi reddedildi. Bunun yerine, toplu ulaşım ücretlerine yapılacak zam oranının belirlenmesi için teklif tekrar alt komisyonda görüşülmek üzere gönderildi. Ayrıca, 29 Ağustos 2024'teki UKOME toplantısında kabul edilen 2 bin 500 uygulama tabanlı yeni taksi taşımacılığı tasarımı da, İstanbulluların oylarıyla kabul edilerek onaylandı.