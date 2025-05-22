Son dakika: İBB'ye 3. dalgada 16 kişi hakkında tutuklama talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmanın üçüncü dalgasında gözaltına alınan 20 kişiden 16'sı, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Salı günü düzenlenen operasyonda İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, asistanı Arzu Can, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve ayniyatçı Musa Özışık'ın da aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında ayrıca iki kişi hakkında arama kararı bulunuyordu.

4 kişi hakkında adli kontrol talebi

Gözaltındaki şüpheliler bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcılar, şüphelilerin ifadelerini Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda aldı.

İfade işlemlerinin ardından 13 savcının ortak değerlendirmesiyle 16 kişi hakkında tutuklama, 4 kişi hakkında ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk işlemi gerçekleştirildi.