Son dakika: İBB'ye ait Medya AŞ.'ye operasyon! Bilgisayarlara el konuldu
Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Medya AŞ'ye giden polis ekipleri muhasebe kayıtlarının bulunduğu bilgisayarlara el koydu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu’nun yürüttüğü gizli bir soruşturma kapsamında, MEDYA A.Ş. merkezinde delillerin yok edildiği yönünde ihbar alındı. Bunun üzerine savcılığın talimatıyla harekete geçen mali polis, şirkete baskın düzenledi.
Sabah’ın haberine göre gerçekleştirilen operasyonda, MEDYA A.Ş.'ye ait bilgisayarlara el konuldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştirak şirketlerinden biri olan İstanbul Medya AŞ’nin yönetim kurulu başkanlığını Murat Ongun, genel müdürlük görevini ise Pınar Türker üstleniyor.