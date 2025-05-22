Son dakika: İBB'ye yönelik ihalede yolsuzluk soruşturmasında 7 kişi tutuklandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, İBB iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’deki ihalelerde usulsüzlük iddialarına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli, tutuklandı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesine ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor.
Soruşturma çerçevesinde İBB iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’de gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine gözaltına alınan 7 şüpheli ‘rüşvet’ ve ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlarından tutuklandı.