Son Dakika: İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 18 yeni gözaltı kararı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında sabah saatlerinde yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre operasyon kapsamında toplam 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılığın 18 şüpheli hakkındaki gözaltı kararını "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarına ilişkin çıkarttığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

14 şüpheli gözaltına alındı

Şüpheliler E.K., A.K., E.G., M.H., C.K., A.K., M.D., O.N.Ç., A.H.Ö., M.T.A., D.E., A.C.Ö., G.Ç., ve T.Ç. olmak üzere toplam 14 şüpheli gözaltına alındı. Kalan 4 şüpheliye yönelik gözaltı çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yolsuzluk soruşturmasında, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu toplam 312 şüpheli bulunuyor.

Bugüne kadar soruşturma kapsamında 303 şüpheli gözaltına alınırken, 97 kişi tutuklandı ve 206 kişiye adli kontrol tedbiri uygulandı.

Soruşturma sürecinde 41’i tutuklu olmak üzere toplam 73 şüpheli, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi. Bunlar arasında İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas, İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, iş insanları ve bazı belediye çalışanları yer aldı.

Hangi belediye başkanları tutuklandı?

CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar kapsamında şimdiye dek İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da dahil olduğu belediye başkanı tutuklandı. Bunlar;

* Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer

* Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak

* Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül

* Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat

* Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler

* Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık

* Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan

* Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara

* Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün

* Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe

* Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin

* Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar

* Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek

* Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar

* Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara

Soruşturmada halen tutuklu olan isimler arasında İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ve İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan gibi önemli isimler de bulunuyor.