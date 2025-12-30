Son dakika: İbrahim Gümüştekin'e silahlı saldırı
Son dakika haberi: Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin, İstanbul Üsküdar'da silahlı saldırıya uğradı.
İstanbul Üsküdar'da yaşanan silahlı saldırıda Fenerbahçe tribün liderlerinden olan İbrahim Gümüştekin yaralandı.
İddiaya göre Gümüştekin Üsküdar'daki bir otelin otoparkında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla vuruldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırıyla ilgili soruşturma başlatırken; Gümüştekin'in özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü öğrenildi.