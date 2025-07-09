Son dakika: İbrahim Kalın ile Numan Kurtulmuş görüşmesi sona erdi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un görüşmesi sona erdi. Görüşme 1 saat 10 dakika sürdü.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul etti.
Kabulde, MİT Başkanı Kalın, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamaya ilişkin TBMM Başkanı Kurtulmuş’a kapsamlı sunum yaptı.
Ayrıca kabulde, silahların teslim edilmeye başlanması ve sonrasında izlenecek yol haritası ile TBMM’de Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulması planlanan komisyona ilişkin de değerlendirmelerde bulunuldu.