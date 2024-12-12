Son dakika: İbrahim Kalın Şam'a gitti, Hakan Fidan iddiasıyla ilgili bakanlıktan açıklama geldi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Emevi Camii'ni ziyaret eden Kalın'ın camide namaz kıldığı öğrenildi. Kalın, cami çıkışında büyük bir kalabalık tarafından karşılandı.

Al Jazeera Arapça'da yer alan habere göre ise Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın'ın, Şam'a gittiği bildirildi. Türkiye'nin iki önemli isminin, bölgede yaşanan son gelişmeleri yerinde görmek ve Suriye'nin geleceğine dair görüşmeler yapmak amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Ancak, Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklama, iddiaları yalanladı. Kaynaklar, Hakan Fidan ve İbrahim Kalın'ın hâlâ Ankara'da olduklarını ve Suriye'ye gitmediklerini belirtti.