Son dakika: İfadeleri alınan gazetecilere yurt dışı çıkış yasağı
Son dakika haberine göre, İBB soruşturması kapsamında ifadeleri alınan gazetecilere (Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Batuhan Çolak ve Yavuz Oğhan) yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturması kapsamında gazeteciler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Batuhan Çolak ve Cumhuriyet Halk Partisi İletişim Koordinatörü Yavuz Oğhan hakkında işlem yaptı.
Söz konusu isimlerin, “yalan bilgiyi alenen yayma” ve “suç örgütüne yardım etme” suçlamalarıyla savunmalarının alınması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alındı. Gazetecilere, ifadelerinin ardından yurt dışına çıkış yasağı getirildi.