Son dakika... İhracı istenen teğmenlerin Yüksek Disiplin Kurulu süreci başladı
Son dakika... Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyerek kılıçlı yemin ettikleri gerekçesiyle ordudan ihracı istenen teğmenler için Disiplin Kurulu sürecinin başladığı öğrenildi.
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Kara Harp Okulu mezuniyetlerinde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyerek kılıçlı yemin eden teğmenlere ilişkin güvenlik kaynaklarından yeni açıklamalar geldi.
Ordudan ihracı istenen teğmenler için Disiplin Kurulu sürecinin başladığı kaydedildi.
Toplantı zamanı belirlenince 10 gün öncesinden teğmenlere tebligat yapılacağı ve YDK tarihinin kamuoyuyla da paylaşılacağı belirtildi.