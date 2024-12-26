Son Dakika: İkinci el otoda 6 ay, 6 bin kilometre şartı ve ilan kısıtlaması 4. kez uzatıldı!

İkinci el araç satışında sıfır kilometre araçların hızlı bir şekilde ikinci el pazarına girişini önlemeye yönelik uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre kısıtlamasının süresi yeniden uzatıldı. Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan düzenlemeye göre, 1 Ocak 2025'te sona ermesi planlanan uygulama, 6 ay daha uzatılarak 1 Temmuz 2025 tarihine kadar devam edecek.

Yeniden erteleme kararı

Söz konusu kısıtlama, ilk olarak 1 Temmuz 2023 tarihinde sona erecekti. Ancak, daha önce üç kez süre uzatımı yapılarak 1 Ocak 2024, ardından 1 Temmuz 2024 ve son olarak 1 Ocak 2025 tarihine kadar ertelenmişti. Yeni düzenlemeyle birlikte bu süre 1 Temmuz 2025’e kadar uzatılmış oldu. Ticaret Bakanlığı ise bu süreyi 6 aya kadar daha uzatma yetkisine sahip bulunuyor.

Fahiş fiyatların önüne geçilmesi hedefleniyor

Düzenleme kapsamında, sıfır kilometre araçların tescil tarihinden itibaren 6 ay veya 6 bin kilometreyi doldurmadan ikinci el pazarında satışa sunulması yasaklanıyor. Aynı zamanda, ikinci el araçların üretici veya distribütör tarafından belirlenen tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde ilana konularak satılması da engelleniyor.

Uygulamanın temel hedefi, sıfır kilometre araçların spekülatif fiyatlarla ikinci el piyasasında satılmasının önüne geçmek ve fahiş fiyat artışlarını kontrol altına almak. Bu kısıtlamaların, tüketicilerin korunması ve piyasa istikrarının sağlanması adına önemli bir adım olduğu ifade ediliyor.