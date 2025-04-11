Son dakika: İkitelli OSB’de kimya deposunda büyük yangın

Son dakika: Başakşehir'deki İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kimya deposunda yangın çıktı.

Yangına çok sayıda itfaiye ekibiyle müdahale edilirken, söndürme çalışmaları sürüyor. Olay yerine AFAD, sağlık ve güvenlik ekipleri de sevk edildi.

Depoda hangi kimyasalların bulunduğuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, çevredeki işletmelerin tedbir amaçlı tahliye edildiğini bildirdi.