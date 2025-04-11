Son dakika: İkitelli OSB’de kimya deposunda büyük yangın
İstanbul Başakşehir’de bulunan İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir kimya deposunda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş alana yayıldı. Alevlerin hızla sardığı tesiste, zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Yangın nedeniyle oluşan yoğun siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederken, çevredeki işletmeler tedbir amaçlı boşaltıldı. Polis ekipleri, yanan deponun hemen yakınında bulunan bir benzin istasyonunda güvenlik önlemi aldı.
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Son dakika: Başakşehir'deki İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kimya deposunda yangın çıktı.
Yangına çok sayıda itfaiye ekibiyle müdahale edilirken, söndürme çalışmaları sürüyor. Olay yerine AFAD, sağlık ve güvenlik ekipleri de sevk edildi.
Depoda hangi kimyasalların bulunduğuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, çevredeki işletmelerin tedbir amaçlı tahliye edildiğini bildirdi.