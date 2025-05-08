Son dakika: İletişim Başkanlığı açıkladı! İmamoğlu'na X engelinin gerekçesi belli oldu

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına gece yarısı erişim engeli getirilmişti. Karar büyük tepki çekerken Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden konuyla ilgili açıklama geldi.

"Kamu düzenine zarar veren" paylaşım

DMM'den yapılan açıklamada İmamoğlu'nun tutuklu bulunduğu hatırlatılarak paylaşımları kendisinin yapmadığı ve "kamu düzenine zarar verilmesi nedeniyle" tutukluluğu bitene kadar X hesabının erişime engellenmesi için; BTK ve Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne (ESB) talepte bulunulduğu belirtildi.

İçeriğe erişim engellenemediği için hesap engellendi

Talebin İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğin'nce incelendiği ve 'hesabın tamamına yönelik erişimin engellenmesi kararı' verilmeden teknik olarak ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesinin mümkün olamayacağı gözetilerek Ekrem İmamoğlu'na ait X hesabınına erişimin engellendiği açıklandı.

2 hafta içinde itiraz hakkı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 24 Nisan 2025 tarihli talebi ve 5651 Sayılı Kanunun 8/A maddesinin 3. fıkrası uyarınca İmamoğlu'nun X hesabına erişimin engellendiği, kararın BTK ve ESB'ye gönderildiği belirtilerek iki hafta içerisinde itiraz yolunun açık olacağı ifade edildi.

Başsavcılık'tan da açıklama geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da İmamoğlu'nun hesabına getirilen erişim engeli hakkında açıklama yaptı.

Başsavcılığın açıklamasında ise İmamoğlu'nun hesabında “TCK'nın 214. maddesinin ihlaline vücut verecek nitelikte suç teşkil eden ayrıca başka soruşturma konusu olan eylemlerinin ve kurmuş olduğu suç örgütünün propagandası mahiyetinde paylaşımlara yer verildiği" belirtilerek hesabın tamamına erişimin engellenmesine karar verildiği belirtildi.

İmamoğlu'nun X hesabının engellenmesine neden olan 24 Nisan paylaşımı ise şöyle: