Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatları, son dönemde medya organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan bazı içeriklere karşı hukuki girişimde bulundu. Avukatlar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) 200’ün üzerinde suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

"Soruşturmanın gizliliği çiğnendi"

Özellikle 19 Mart sonrası süreçte, İmamoğlu hakkında yapılan haber, yorum ve paylaşımlarda "masumiyet karinesinin ihlal edildiği, asılsız suçlamalar yöneltildiği ve devam eden soruşturmanın gizliliğinin çiğnendiği" gerekçesiyle adım atan hukuk ekibi, bu yayınlara karşı yasal başvuru yaptı.

Başvurular; A Haber, Akit TV ve internet sitesi, Sabah Gazetesi ve internet sitesi, TGRT TV, Ülke TV, Kanal 24 gibi yayın kuruluşlarının yanı sıra Cem Küçük, Abdulkadir Selvi, Gürkan Hacır ve Ferhat Murat gibi isimlerin yer aldığı çok sayıda basın mensubu ve sosyal medya kullanıcısını kapsıyor.

"Hukukun temel ilkeleri hiçe sayıldı"

İmamoğlu’nun avukatları, 19 Mart tarihindeki gözaltı süreci öncesi ve sonrasında yapılan bazı yayınların, kamuoyunda olumsuz algı yaratmayı amaçladığını belirtti. Yapılan açıklamada "Hukukun temel ilkelerinin hiçe sayıldığı, somut dayanaklardan uzak ve yönlendirici içeriklerle İmamoğlu’nun hedef gösterildiği" vurgulandı.

İmamoğlu’nun hukuk ekibi, söz konusu yayınların basın meslek ilkeleriyle bağdaşmadığını ve kişilik haklarını zedelediğini belirterek, "sistematik bir itibarsızlaştırma kampanyasına" karşı kapsamlı bir hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.