Son dakika: İmamoğlu için bilirkişi soruşturmasında istenen ceza belli oldu

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, "bilirkişiyi hedef gösterdiği" gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında iddianame tamamlandı.

İddianame kapsamında "bilirkişiyi hedef gösterdiği" gerekçesiyle İmamoğlu hakkında 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ekrem İmamoğlu ne demişti?

İmamoğlu, CHP'li belediyelere yönelik peş peşe gelen tutuklamalar ve açılan davalarda bilirkişi olarak S.B.'nin rapor hazırladığına dikkat çekmiş ve "Bu arkadaşa nedense hep CHP belediyesi dosyası düşüyor. Şişli, Sarıyer, Maltepe, Küçükçekmece... 8 binden fazla bilirkişi olan İstanbul'da neden Satılmış Bey tercih ediliyor?" demişti.