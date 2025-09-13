Son dakika: İmamoğlu'nun duruşmada çekilen görüntülerine soruşturma!
Son dakika haberi... Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun duruşma salonundaki görüntülerinin kayda alınması hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Ekrem İmamoğlu'nun "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması, yeni bir soruşturmaya neden oldu.
Dün Marmara Ceza ve İnfaz Kurumu'nda görülen duruşma sırasında, İmamoğlu'nun savunma yaptığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
Habertürk'ün haberine göre yayımlanan görüntülerin ardından savcılık, "ses veya görüntülerin kayda alınması" suçundan soruşturma başlattı.