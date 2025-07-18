Son Dakika: İnan Kıraç’ın Emine Alangoya ile olan evliliği iptal edildi
Son Dakika haberi... İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi, Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç ile 2024’te hayatını birleştirdiği Emine Alangoya'nın evliliklerini iptal etti.
İş adamı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç'ın, Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali için açtığı davada karar çıktı.
İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi, Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç ile 2024’te hayatını birleştirdiği Emine Alangoya'nın evliliklerini iptal etti.
Ne olmuştu?
İş adamı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali talebiyle dava açmıştı.
Mahkeme, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar vermişti.
Hazırlanan rapor mahkemeye gönderildi. Raporda, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığının ve vasi tayin edilmesi gerektiğinin belirtilmesi üzerine Anadolu 18. Aile Mahkemesi, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin kaldırılmasına karar vermişti.
Avukat Atakan Yılmaz ve Avukat Mert Öztekin'i geçici vasi olarak atanmıştı.