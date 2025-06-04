Son dakika: İnfaz düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Ceza İnfaz Kanunu’nda değişiklikler içeren ve kamuoyunda 10. Yargı Paketi olarak bilinen "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan infaz düzenlemesi yürürlüğe girdi.

10. Yargı Paketi'yle daha önce birden fazla suç işleyerek mükerrer hüküm alan kişiler de şartlı salıverilme imkanından yararlanabilecek. Bu durumla birlikte 19 bin 800 kişiye tahliye yolu açılmış olacak.

Yargı Paketi'nde neler var?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un paylaştığı bilgilere göre, 10. Yargı Paketi'nde yer alan düzenlemeler şöyle:

- Hükümlülerin, aldıkları ceza 2 yılın altında olsa dahi koşullu salıverilme tarihine kadarki süresinin en az 1/10’unu ceza infaz kurumunda geçirdikten sonra denetimli serbestliğe ayrılabilmelerine imkân tanınıyor.

- Cezası az olan hükümlüler de dâhil olmak üzere bütün hükümlülerin aldıkları cezayla orantılı bir süreyi, ceza infaz kurumunda geçirmeleri gerekiyor.

- Hakkında ikinci defa tekerrür hükmü uygulananlar, süreli hapis cezasının 4’te 3’ünü iyi hâlli olarak infaz etmeleri durumunda koşullu salıverilmeden yararlanabiliyor.

- Özel infaz usullerinin kapsamı genişletiliyor.

- Hafta sonu veya geceleyin infaz usulünün kapsamı;

• kasten işlenen suçlarda 1 yıl 6 aydan, 3 yıla,

• taksirle öldürme suçu hariç taksirle işlenen suçlarda 3 yıldan, 5 yıla çıkarıliyor.

- Ayrıca, hafta sonu infaz usulünün hafta içi olacak şekilde uygulanabilmesi kabul edilmektedir.

- Konutta infaz usulünün kapsamı;

• kadın, çocuk veya 65 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 1 yıldan, 3 yıla,

• 70 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 2 yıldan, 4 yıla,

• 75 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 4 yıldan, 5 yıla çıkarılıyor.

- Ayrıca, 80 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 6 yıl hapis cezasının konutta infazına karar verilebilmesine imkân tanınıyor.

- Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olan hükümlülerden, cezasının infazına 30 yıl kala açık ceza infaz kurumuna ayrılma hakkı verilmemiş olanlara,

• kapalı ceza infaz kurumunda iyi hâlli olarak geçirdikleri sürenin 40 yılı tamamlaması,

• yüksek güvenlikli ceza infaz kurumunda 30 yıl kalmaları,

• açık ceza infaz kurumunda ise en az 1 yıl süreyle kalmaları halinde denetimli serbestlikten yararlanma imkânı tanınıyor.

- Trafik güvenliğini tehlikeye sokanlara yönelik cezalar artırılmaktadır.

bu kapsamda; kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare edenlere verilecek hapis cezasının alt sınırı artırılmakta; ceza 2 yıla kadar hapis olarak belirleniyor.

- Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullananlara uygulanacak hapis cezasının alt sınırı 3 aydan, 6 aya yükseltilerek; ceza 6 aydan 2 yıla kadar hapis olarak belirleniyor.

- Kasten yaralama suçlarında hapis cezaları yüzde 50 oranında artırılıyor.

- Basit tehdit suçunda cezanın alt sınırı 2 ay olacak.

- tehdit suçunun; silahla, kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, birden fazla kişiyle birlikte veya var olan ya da var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi halinde alt sınır 9 aydan az olamayacak.

- Suçta başkasını kullanma hâli, ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları verilen suçlarda cezanın alt ve üst sınırını artıran bir neden sayılacak.

- Noterlik kanununda disiplin hükümleri yeniden düzenlenerek, disiplin yaptırımları, hukuki güvenlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde net ve şeffaf şekilde tanımlanacak.

Bakan Tunç: Hayırlı olsun

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kamuoyunda "10. Yargı Paketi" olarak bilinen"Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile "Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti.

Paketin kanunlaşma sürecinde emeği geçen TBMM Adalet Komisyonu başkan ve üyelerine, milletvekillerine, Bakanlık yetkililerine ve akademisyenlere teşekkür eden Tunç, şunları kaydetti:

"Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında, ceza adaleti sisteminin etkinliğini artırmaya yönelik hedeflerin bir kısmını hayata geçiren bu yeni düzenlemelerin ülkemiz ve adalet sistemimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hukukun üstünlüğünü esas alan, öngörülebilir ve gecikmeyen bir adalet sistemine ulaşma vizyonuyla Strateji Belgesi'nde yer alan hedefleri kararlılıkla adım adım gerçekleştirmeye devam edeceğiz."