Son dakika: İngiltere'de eski prens Andrew hakkında gözaltı kararı!

İngiliz Kraliyet ailesinin tartışmalı ismi Andrew Mountbatten-Windsor, hakkındaki ağır suçlamalar nedeniyle bu sabah emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Bir zamanlar "Prens" unvanıyla anılan Mountbatten-Windsor'ın kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle sorgulandığı belirtiliyor.

Epstein ile gizli belgeleri paylaştığı iddiası

Edinilen bilgilere göre operasyon, sabahın erken saatlerinde Norfolk'ta bulunan Sandringham Malikânesi'nde gerçekleştirildi. Thames Valley Polisi tarafından yürütülen soruşturmanın odağında, Mountbatten-Windsor'ın, cinsel suçlardan hüküm giymiş ve cezaevinde hayatını kaybeden Jeffrey Epstein ile gizli nitelikteki belgeleri paylaştığı iddiaları yer alıyor.

Kral III. Charles'ın kardeşi olan Mountbatten-Windsor, daha önce de Epstein ile olan yakın dostluğu ve reşit olmayan bireylerle cinsel ilişkiye girdiği yönündeki iddialarla dünya kamuoyunun gündemine oturmuştu. Bu süreçte askeri unvanları ve kraliyet himayeleri elinden alınan eski prensin, Windsor'daki ikametgahı Royal Lodge'u tahliye etmesi istenmişti.

Londra Polisi: Süreç henüz başlangıç aşamasında

Soruşturmanın bir diğer ayağını ise Londra Metropolitan Polis Teşkilatı'nın Mountbatten-Windsor'ın yakın koruma ekibine yönelik incelemesi oluşturuyor. Eski bir koruma polisinin ifadeleriyle derinleşen süreçte, kraliyet ailesini korumakla görevli personelin, Mountbatten-Windsor'ın Epstein'e ait özel adaya yaptığı ziyaretleri "bilerek görmezden geldiği" öne sürülüyor.

Londra Polisi'nden yapılan resmi açıklamada, yürütülen sürecin henüz başlangıç aşamasında olduğu vurgulandı. Açıklamada, "henüz bir suç unsuruna rastlanmadığı, ancak gerçeklerin öğrenilebilmesi adına belirli iddialarla ilgili ilk soruşturmaların başladığı" ifadesine yer verildi.