SON DAKİKA Instagram erişime açılacak mı? Instagram yasağı kalıcı mı? Bakan Tunç'tan BTK açıklaması

Türkiye'de en fazla kullanılan popüler sosyal medya platformu Instagram'a günlerdir erişilemiyor. "Instagram ne zaman açılacak? Instagram erişim engeli kaldırılıyor mu" soruları gündemin ilk sıralarında. 2 Ağustos'ta Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) aldığı re'sen erişim engellemesi kararı sonrası mahkeme kararının gelip gelmeyeceği merak ediliyordu.

Instagram neden kapalı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim engellemesi kararıyla ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Tunç, Instagram'ın Türkiye'de katalog suçlar nedeniyle kapatıldığını hatırlatarak "Katalog suçlar dediğimiz; çocuk istismarı, terör suçları, Atatürk aleyhine işlenen suçlar, yasa dışı bahis gibi… Katalog suçlarla ilgili internet ortamında bir yayın söz konusu olduğunda bu yayının durdurulması yetkisi BTK’ya verilmiş bir yetki. Burada bu yetkiyi kullanan BTK hangi gerekçelerle bu yayın durdurma kararını aldığını ilgili sosyal medya kuruluşuna bildiriyor. Öncelikle bu yayının çıkarılmasıyla ilgili bildirimde bulunuyor" diye konuştu.

"Bu yetki eğer suç teşkil eden bir yetkiyse soruşturma makamlarının devreye girmesi söz konusu" ifadelerini kullanan Bakan Tunç, "BTK’nın gerekçeleri ilgili sosyal medya şirketine tebliğ edildi. Türkiye Cumhuriyet devleti bir hukuk devleti. Herkes kanunlara uyacak. Türkiye’de yayın yapan sosyal medya kuruluşları, ülkemizin kanunlarına uyacak. Hiç kimsenin ayrıcalığı yok" dedi.

Instagram'ın erişim engeli kaldırılacak mı?

Bakan Tunç, katalog suçlar kapsamındaki içeriklerin kaldırılması durumunda Instagram'ın erişime açılabileceğini söyledi. Bakan Tunç, "İnternette suç işlenmesinin önlenmesi konusunda devlete verilen görev varsa, devlet bu görevi kurumlarıyla beraber yapmak durumunda… BTK’nın vermiş olduğu kararın katalog suçlarla ilgili olduğu ifade edildi. Sosyal medya şirketi eğer BTK’nın kapatmaya gerekçe gösterdiği yayınları erişimden çıkarırsa sorun ortadan kalkar" ifadelerini kullandı.

Yargı makamlarına intikal eden hususların olduğuna dikkat çeken Bakan Tunç, "Kapatma kararına karşı açılan davalar var. Bu davalar birleştirilerek idareden hangi gerekçeyle kapatma kararı verildiğine yönelik savunma alınacak. Ve sonrasında da yargımız karar verecektir" ifadelerini kullandı.

"Haniye’nin öldürülmesi konusunda başsağlığı dileyen vatandaşlarımızın paylaşımlarına engel konuldu" ifadelerini kullanan Bakan Tunç, "Bu basın özgürlüğüne sığar mı? Siz sosyal medya şirketi olarak bazılarına izin verip, bazılarına izin vermeyeceksiniz. O zaman özgür bir ortam değilsiniz demektir. Siz basın özgürlüğüne inanıyorsanız o zaman o paylaşımların engellenmesine de karşı çıkmanız lazım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hassasiyetlerine de uygun yayın yapmak durumundasınız. Siz bir sosyal medya şirketi olarak kazanç sağlıyorsunuz" dedi.

Katalog suç nedir?

Katalog suçlar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda bazı koruma tedbirlerinin uygulanabileceği sınırlı sayıdaki suç listelerini ifade ediyor. Katalog suçlar; çocuğa karşı cinsel istismar, intihara sevk etme, Atatürk'e hakaret gibi içeriklerin çıkarılması noktasında zorluğu içeriyor.

Instagram'ın ne zaman açılacağına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Dün, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri ile Instagram temsilcileri görüşmüş ancak kritik toplantı sonrası Instagram erişim engeli kaldırılmamıştı.

Katalog şuçlar şöyle sıralanabilir:

*Kasten Öldürme

*İntihara Yönlendirme

*Göçmen Kaçakçılığı

*İnsanlığa Karşı Suçlar ve Örgütlü İşlenmesi

*Çocukların Cinsel İstismarı

*Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma

*Düşmanla İşbirliği Yapmak

*Devlet Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suçları İşlemek Amacıyla *Örgüt Kurma

*Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine Karşı Silâhlı İsyan

*Sağlık için Tehlikeli Madde Temini

*İşkence

*Müstehcenlik

*Fuhuş

Askeri Tesisleri Tahrip ve Düşman Askeri Hareketleri Yararına Anlaşma

*Suç İşlemek İçin Örgüt Kurma Suçu

*Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama,

*Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar

*Yağma ve Nitelikli Yağma

*Soykırım Suçu

*Devlete Karşı Savaşa Tahrik

*İnsan Ticareti Suçu

*Nitelikli Yaralama

*Ağırlaşmış Yaralama

*Ağırlaşmış İşkence Suçu

*Hırsızlık

*Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak