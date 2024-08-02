SON DAKİKA Instagram'a erişim engeli, nedeni belli oldu (Instagram kapatıldı mı, çöktü mü?)

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan sosyal medya platformu Instagram'la ilgili son dakika kararı alındı. Instagram'a erişim engeli getirildi. Kullanıcılar, "Instagram'a erişim engeli mi getirildi", "Instagram'a neden erişilemiyor", "Instagram yasaklandı mı" sorularının yanıtlarını arama motorlarında aratıyor. Sosyal medya kullanıcıları Instagram'a girişi yapabiliyor, "hikaye" görüntülenemiyor ve gönderi paylaşılamıyor. Ancak uygulamadan mesaj gönderilebiliyor.

2 Ağustos Instagram çöktü mü, neden açılmıyor?

BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı görüldü. Erişim engelinin neden yapıldığına ilişkin ilk açıklama geldi. Instagram'a erişim kısıtlamasının kadar süreceğinize ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Instagram neden kapatıldı? BTK'dan ilk açıklama

BTK'dan Instagram'a erişim engelinin katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle getirildiği belirtildi. BTK'dan yapılan ilk açıklamada, "Katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı" denildiği ifade edildi. Erişim engelinin kaldırılmasının Instagram'ın tutumuna bağlı olduğu da akartıldı. Instagram, erişime kapatılma kararına ilişkin önümüzdeki dakikalarda bir adım atarsa söz konusu karar geri alınabilir.

Öte yandan CNBC-e'ye konuşan kaynaklar ise Instagram'ın Filistin ve İsmail Haniye suikastı sonrası paylaşımlara getirilen engeller nedeniyle bu kararın alındığını öne sürdü.

31 Temmuz günü İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Haniye'nin ölümü sonrası taziye mesajı yayımlamış ve Instagramı'ın Haniye ile ilgili paylaşımları engellediğine dikkati çekerek, “Ayrıca, Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir” ifadelerine yer vermişti.

YouTube'a erişim engellenmişti

Suriye toplantısının ses kayıtlarını yayınlayan YouTube'a 27 Mart 2024'te erişim yasağı getirilmişti. Kararın gerekçesi ise "ulusal güvenliğin birinci dereceden tehdit edilmesi" olarak belirtilmişti.