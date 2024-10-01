Son dakika: İran, İsrail'e yüzlerce balistik füzeyle saldırdı! İsrail: Karşılık vereceğiz

İsrail ordusu, İran tarafından İsrail'e balistik füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu. İsrail ordusu, İran tarafından düzenlenen balistik füzeli saldırılara karşı alarm durumuna geçti. Özellikle Tel Aviv ve Kudüs'te sirenler çalmaya başladı ve ülke genelinde alarm seviyesi yükseltildi.

Saldırıda bir kişi öldü

Saldırıda yaklaşık 180 balistik füze kullanıldığı belirtildi​. Saldırı sonucunda, Batı Şeria'nın Nu’eima köyünde bir kişinin füze şarapnelinden hayatını kaybettiği, Tel Aviv’de ise iki kişinin hafif yaralandığı bildirildi​.

Demir Kubbe hava savunma sistemi devreye girdi

İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe" devreye alınırken, halk güvenli bölgelere yönlendirildi. Bu saldırı, İsrail'in Suriye'deki İran konsolosluğuna düzenlediği bir hava saldırısına misilleme olarak gerçekleştirildi. Ayrıca, Hamas ve Hizbullah liderlerine yönelik İsrail operasyonlarının ardından İran, saldırıyı geniş çaplı bir karşılık olarak nitelendirdi.

Beyaz Saray uyarmıştı

Bu saldırı, Beyaz Saray yetkililerinin birkaç saat önce İran'ın İsrail'e balistik füze saldırısı düzenlemeye hazırlandığını duyurmasının hemen ardından gerçekleşti.

İşte yaşanan tüm gelişmeler:

21:01 İSRAİL ORDUSU: İRAN'A KARŞILIK VERECEĞIZ

İran’ın füze saldırısının ardından İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, basın toplantısı düzenledi. Hagari, İsrail'in İran'ın füze saldırısına karşılık vereceğini belirterek, “Savunma ve taarruzda yüksek alarm durumundayız. Bu füze saldırısının sonuçları olacak. İsrail vatandaşlarını koruyacağız ve İran füzelerine uygun yer ve zamanda karşılık vereceğiz”” dedi.

Şu anda İran'dan İsrail'e yönelik başka bir tehdit olmadığını ve füze saldırısının sona erdiğini söyleyen Hagari, “Bu aşamada hala saldırıya ilişkin bir değerlendirme yapıyoruz” ifadelerini kullanarak, şu ana kadar can kaybı olup olmadığının bilinmediğini aktardı.

20:52 İSRAİL'DE HALKA "SIĞINAKLARDAN ÇİKABİLECEKLERİ" DUYURULDU

İsrail ordusu, İran'ın füze saldırısının son bulmasının ardından halkın sığınak ve güvenli bölgelerden çıkabileceğini bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, gerçekleştirilen durum değerlendirmesinin ardından "ülke genelinde halkın sığınak ve korunaklı yerlerden çıkmasına izin verildiği" belirtildi.

20:28 İRAN: DAHA YIKICI BİR KARŞILIK GELİR

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, İsrail'in ulusal güvenlik ihlallerine cevap verildiğini belirterek, "Eğer siyonist rejim cevap vermeye kalkarsa daha yıkıcı bir karşılık gelir." açıklamasında bulundu.

İran Daimi Temsilciliği, konuya ilişkin sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. İran'ın "Siyonist rejimin terör faaliyetlerine yasal, makul ve meşru cevabını" verdiği ifade edilerek, İsrail'in İranlı vatandaşları hedef aldığı ve ülkenin egemenliğini ihlal ettiği belirtildi.

20:25 IRAK HAVA SAHASINI UÇUŞLARA KAPATTIĞINI DUYURDU

Irak hava sahasının kapatıldığı bildirildi. Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak es-Sadavi, konuyla ilgili Irak resmi ajansı INA'ya açıklamalarda bulundu.

Sadavi, "Hava sahasını, hava seyrüseferinin ve Irak'tan geçen uçakların güvenliğini sağlamak için kapattık." dedi.

20:17 BIDEN ULUSAL GÜVENLİK EKİBİNİ TOPLADI

ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail'in Lübnan'a artan saldırılarının ardından giderek yükselen İsrail-İran gerilimine ilişkin ulusal güvenlik ekibini topladığı bildirildi.

20:11 DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN İNTİKAM AÇIKLAMASI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e düzenlenen füze saldırısını doğrulayarak, “Haniye, Nasrallah ve Nilfuruşan'ın intikamı için işgal topraklarının kalbini hedef aldık. Siyonist rejim İran'ın saldırılarına karşılık verirse daha ağır saldırılar ile karşı karşıya kalacak” ifadelerini kullandı.

20:02 İRAN DEVLET TELEVİZYONU: YÜZLERCE BALİSTİK FÜZE ATEŞLENDİ

İran devlet televizyonu, İran’ın İsrail’e yönelik saldırılarının başladığını duyurarak, “Yüzlerce balistik füze İsrail hedeflerine ateşlendi” ifadelerini kullandı.

19:54 İRAN, İSRAiL’E FÜZE SALDIRISI BAŞLATTI

İran’ın İsrail’e yönelik başlatması beklenen füze saldırısı başladı. İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e balistik füze fırlatıldığını açıkladı. Başkent Tel Aviv ve Kudüs’te siren sesleri yükselirken, Demir Kubbe hava savunma sistemi devreye girdi. İsrailliler, sığınaklara sığındı.

19:30 NETANYAHU'DAN BİRLİK ÇAĞRISI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkenin karşı karşıya olduğu bu tehdit karşısında ulusal birlik çağrısı yaparak, "İran ve uzantılarıyla mücadeleye devam edeceğiz. İsraillilerden güvenlik direktiflerine sıkı sıkıya uymalarını ve birlikte kararlı bir şekilde hareket etmelerini istiyorum" dedi.