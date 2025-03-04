Son Dakika: İran maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Türkiye, İran’ın Türkiye’nin politikalarına yönelik kamuoyuna açık şekilde yaptığı eleştiriler nedeniyle İran’ın Ankara’daki maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede, İran maslahatgüzarına "Dış politika meselelerinin iç politika malzemesi haline getirilmemesi gerektiği" mesajının iletildiği belirtiliyor.

İran, Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç'ı çağırdı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın “Suriye’nin istikrarının altını oymayın” şeklindeki uyarısının ardından, Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç, İran Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştı.

İran devlet televizyonunun aktardığına göre, İran Dışişleri Bakanlığının Akdeniz ve Doğu Avrupa'dan Sorumlu Genel Müdürü Mahmud Heydari ile Büyükelçi Kırlangıç arasında bir görüşme gerçekleşmişti.

Heydari, görüşmede "İki ülkenin ortak çıkarları ve bölgesel şartların hassasiyeti, ilişkilerde gerilime neden olabilecek yanlış yorumlardan kaçınmayı gerektiriyor" ifadelerini kullanmıştı.

Ne olmuştu?

Dışişleri Bakanı Fidan, geçtiğimiz hafta Katar merkezli El Cezire’ye verdiği röportajda, İran’ın Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) destek vermesi ihtimaliyle ilgili olarak "Başka ülkelerde rahatsızlık oluşturmak isteyenler, aynı durumla kendileri de karşılaşabilir. Camınıza taş atılmasını istemiyorsanız, başkasının camına taş atmayacaksınız" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Bu sözlerin ardından İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Esmaeil Baghaei, Türkiye’yi eleştiren bir açıklama yaparak, "Türk dostlarımızın Siyonist rejimin (İsrail) Suriye ve bölgedeki politikaları hakkında daha fazla düşünmesi gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.