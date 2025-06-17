Son dakika: İran, MOSSAD karargahını vurdu!

İsrail'in 13 Haziran gecesi İran'a düzenlediği hava operasyonu Orta Doğu'da yeni bir krizin fitilini ateşlerken, karşılıklı saldırılar sürüyor.

MOSSAD'ın kalbini vurdu

Çatışmanın 5. gününde İran Devrim Muhafızları Ordusu, Tel Aviv'deki MOSSAD karargahını vurduklarını duyurdu. Askeri İstihbarat Müdürlüğü'nün de hedef alındığı operasyonun ardından açıklama yapan İran Devrim Muhafızları “Operasyon başarıyla gerçekleşti, merkez şu an yanıyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsrail'in de yeni bir operasyona hazırlandığı öğrenilirken, ABD Başkanı Donald Trump da Tahran'ın acilen boşaltıması gerektiğini söyledi.

Can kaybı artıyor

Saldırılarda İran tarafında; Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı dahil 224 kişi hayatını kaybederken, İsrail'de de 24 kişi öldü, 500'den fazla kişi yaralandı.

İran nükleer müzakereler devam ederken gerçekleşen saldırıyı "sabotaj" olarak nitelendirirken, İsrail ve ABD ise nükleer silahın kabul edilemez olduğunu savunuyor.