Son dakika: İsrail Başbakanı Netanyahu ABD'de konuştu: Türkiye'yle çatışmak istemiyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Oval Ofis'te kamera karşısına geçti.ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan görüşmeler gerçekleştirdiklerini açıklayarak, cumartesi günü bir görüşme daha yapılacağını aktardı. Trump, "İran ile anlaşma sağlanamazsa, yapılması gereken şeyi yapacağız'' dedi.

Trump: Gazze'deki savaş yakında bitecek

Trump, Gazze Şeridi’nde ateşkes için yeni bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını ve yakında Gazze'de savaşın biteceğini açıkladı.

Netanyahu: Türkiye ile çatışma istemiyoruz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Suriye'de yaşanan gelişmeler ile ilgili olarak 'Türkiye ile bir çatışma yaşamak istemediklerini' belirterek, "Türkiye ile iyi komşuluk ilişkilerimiz var. Türkiye ABD ile iyi ilişkisi olan bir devlet. Suriye'de çatışmadan uzak kalmak istiyoruz. Türkiye ile bu çatışmayı nasıl önleyebileceğimizi görüştük. ABD başkanından daha iyi bir orta yol bulucu olamayacağını düşünüyorum" dedi.