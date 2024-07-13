Son dakika... İsrail, Gazze'deki 'güvenli alanı' vurdu: En az 50 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi, İsrail’in “güvenli olduğunu” iddia ettiği El-Mevasi bölgesine düzenlediği hava saldırısında en az 50 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin de yaralandığını bildirdi.

İsrail Ordu Radyosu tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, Han Yunus yakınlarında düzenlen saldırıda hedefin Hamas askeri lideri Muhammed Deif olduğu belirtildi.

Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan resmi ölü sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail güçleri, 7 Mayıs'ta Mısır sınırındaki kentte başlattıkları operasyonun ardından Refah'ta yerinden edilenlerin Filistinlilerin Han Yunus'a taşınmasını emretmiş, sonrasında El Mevasi'yi "güvenli bölge" ilan edilmişti.