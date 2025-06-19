Son dakika: İsrail jetleri Türk hava sahasına mı girdi? Bakanlıktan açıklama geldi

Milli Savunma Bakanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Son gelişmeleri değerlendiren Tuğamiral Zeki Aktürk, "İran ile İsrail arasında yaşanan çatışmaların ardından, şu ana kadar sınırlarımızda yasa dışı geçiş girişimlerinde herhangi bir artış yoktur. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, olası göç hareketlerine karşı proaktif bir yaklaşımla gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaya devam etmektedir" dedi.

"Sınırlarımızın korunması için önlemler artırılmıştır"

İsrail-İran çatışmasına ilişkin soruları alan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ise şu değerlendirmeleri yaptı:

“İran’ın nükleer programlarıyla ilgili meselenin diplomatik yollarla çözülmesine ilişkin müzakerelerin devam ettiği bir dönemde, İsrail yine küresel ve bölgesel barışı tehlikeye atmış ve uluslararası hukuku ihlal ederek komşumuz İran’a saldırmıştır. İsrail’in Gazze, Lübnan, Suriye ve İran’a yönelik saldırgan politikaları bölgedeki kırılgan dengeleri daha da bozmaktadır. İsrail’in savaşın seyrini daha da genişletecek söylem ve saldırılardan bir an önce vazgeçmesi gerekmektedir.

İsrail’in hava saldırılarının başlaması ile hava sahamızın ve sınırlarımızın korunması için gerekli önlemler artırılmıştır. Dünyanın en modern, en saygın ve en güçlü ordularından biri olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da ülkesini ve milletini koruma azim ve kararlılığına sahiptir, buna muktedirdir.

İsrail jetleri Türk hava sahasını ihlal mi etti?

İsrail uçaklarının saldırının ilk günü hava sahamızı ihlal ettiğine yönelik bilgi doğru değildir. Saldırının ilk anından itibaren tarafların hava hareketliliği takip edilmiş, İsrail jetlerinin hava sahamızı ihlal etme ihtimali üzerine alarm reaksiyon uçaklarımız havalanmış ve kendi sınırlarımız içerisinde alarm reaksiyon ve hava devriye görevleri icra etmeye başlamıştır.”

Türkiye’nin hava savunma sistemi

Türkiye’nin hava ve füze savunmasını, çok katmanlı ve bir bütünlük halinde sağlamaya yönelik olarak yerli ve milli radar ve hava savunma sistemleri ile birlikte komuta kontrol imkân ve kabiliyetlerimizi geliştirme çalışmalarımıza devam edilmektedir.

Dinamik yapıda olan ve sürekli geliştirilen hava savunma silah sistem ve birliklerimizin harbe hazırlık seviyesinin en üst seviyede tutulması maksadıyla gerekli tedbirler alınmaktadır.”

İran'dan Türkiye'ye göç dalgası ihtimali

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için en üst düzeyde teknolojik sistemler ve personel ile 7/24 görev başındadır. İran sınırımız dâhil olmak üzere tüm sınırlarımızda ilave tedbirlerle yoğun güvenlik önlemleri alınmış olup, herhangi bir kontrolsüz göç hareketliliği bulunmamaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgesel gelişmelere karşı her türlü senaryoya hazırlıklıdır. Gerek sınır güvenliği gerekse olası insani krizlere müdahale kapasitemiz, devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli şekilde en yüksek seviyede tutulmaktadır. Türkiye, bölgesel istikrarı destekleyen ve insani sorumluluklarını yerine getiren bir ülke olarak, kontrollü ve düzenli bir şekilde hareket etmektedir."