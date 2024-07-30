Son dakika: İsrail Lübnan'daki Hizbullah Meclis'ini vurdu: 3 ölü, 74 yaralı

Olay bölgesindeki AA muhabirinin aktardığı bilgilere göre, saldırı Dahiye’deki işlek caddelerin üzerinde bulunan birden fazla binaya yönelik gerçekleştirildi.

Saldırı sonucu meydana gelen patlama nedeniyle büyük dumanlar yükseldi. Olay bölgesinde büyük panik yaşandı.

İsrail olayın arkasında olduğunu doğruladı

Öte yandan İsrail ordusu yaptığı açıklamayla Beyrut'taki saldırının arkasında olduğunu doğruladı.

Hizbullah komutanı hedef alındı

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, 12 kişinin hayatını kaybettiği Mecdel Şems ve birçok İsraillinin ölümünden sorumlu olduğu öne sürülen bir Hizbullah komutanının hedef alındığı belirtildi.

Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu bina vuruldu

Bu arada Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, başkent Beyrut'un güney bölgesine yönelik düzenlenen İsrail saldırısında Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nin hedef alındığı kaydedildi.

3 kişi öldü, 74 kişi yaralandı

Söz konusu saldırının insansız hava araçlarından (İHA) fırlatılan 3 füzeyle gerçekleştiği vurgulanan haberde, Beyrut'ta er-Rabih ismindeki bir binanın vurulduğu ve 2 katının yıkıldığına işaret edildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Beyrut'un güney bölgesine yönelik saldırısında ölenlerin sayısı 3'e (1'i kadın, 2'si çocuk), yaralananların sayısı 74'a yükseldi." ifadelerine yer verildi.

İsrail basını Hizbullah'ın 2 numaralı isminin hedef alındığını iddia etti

İsrail basını, saldırıda Fuad Şükür'ün hedef alındığını ve söz konusu kişinin Hizbullah'ın 2 numaralı ismi olduğunu iddia etti. Çıkan haberlerde Şükür'ün birkaç yıl önce Hizbullah'ın hassas füze projesi komutanı olarak atandığı ileri sürüldü.

İsrail basını, Şükür'ün saldırıdan kurtulup kurtulmadığına ilişkin belirsizliğin sürdüğünü yazdı. Hizbullah'tan ise saldırıya ve İsrail basınındaki iddialara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Hizbullah komutanı Fuad Şükür, 1983'te Beyrut'taki ABD Deniz Piyadeleri kışlasının bombalanmasında rolü olduğu iddiasıyla Washington'un başına ödül koyduğu isimler arasında yer alıyor.

Beyaz Saray: Orta Doğu'da Topyekün bir savaşın kaçınılmaz olduğuna inanmıyoruz

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İsrail ile Lübnan arasındaki gerginliğin diplomasi yoluyla azaltılması gerektiğini düşündüklerini kaydederek, "(Orta Doğu'da) Topyekün bir savaşın kaçınılmaz olduğuna inanmıyoruz." dedi.

İran BMGK'yı göreve çağırdı

İran, İsrail'in Lübnan'a saldırısını bu ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlali olarak niteleyerek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK), sorumluluklarını derhal yerine getirmeye çağırdı.

Lübnan BMGK'ya şikayet edecek

Lübnan, İsrail aleyhinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulunacaklarını açıkladı.